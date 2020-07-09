Ливерпуль уверенно переиграл Брайтон, Шеффилд Юнайтед в добавленное время вырвал победу у Вулверхэмптона: 34 тур АПЛ

В среду в 34-м туре чемпионата Англии состоялось несколько матчей. Счет и отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2019/20, 34-й тур

Шеффилд Юнайтед – Вулверхэмптон – 1:0

Гол: Иган, 90+4

Брайтон – Ливерпуль – 1:3

Голы: Троссар, 45 – Салах, 6, 76, Хендерсон, 8

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Крепкий середняк английского первенства Шеффилд Юнайтед принимал Вулверхэмптон. Подопечные Нуну Эшпириту Санту шли в турнирной таблице АПЛ вторыми после Ливерпуля по количеству поражений и имели неплохие шансы финишировать после окончания сезона в еврокубковой зоне.

"Волки" в обоих таймах владели незначительным преимуществом, однако защита соперника не позволял прицельно пробивать. Матч катился к логичной безголевой ничьей, как вдруг на четвертой добавленной минуте "клинки" забили: банальный навес с углового и Джон Иган, выпрыгнув выше других, переправил круглого в ворота. Неожиданное поражение Вулверхэмптона, которое может стоить впоследствии места в еврокубках.

Ливерпуль уже в начале матча распаковал ворота Брайтона. Наби Кейта на подступах к штрафной соперника прессинговал защитника, отобрал у него мяч и отбросил на Мохамеда Салаха, который уже на всех парах мчался в район одиннадцатиметровой отметки. После удара египтянина счет стал 1: 0. А за две минуты Джордан Хендерсон мощным ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество мерсисайдцев.

На последней минуте первого тайма Тарик Лемпти протащил мяч по правому флангу и прострелил на Леандро Троссара, который слета замкнул передачу и сохранил интригу на вторую сорокапятиминутку. После перерыва дубль на свой счет записал Салах – египетский форвард грамотно подставил голову после подачи с углового и перевел мяч в сетку. Этот гол стал последним в матче.

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