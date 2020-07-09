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Хендерсон може пропустити кінцівку сезону – Клопп занепокоєний

14:03 - Читать на русском
Хендерсон може пропустити кінцівку сезону – Клопп занепокоєний
Хендерсон і Клопп у сльозах

Наставник Ліверпуля прокоментував пошкодження свого капітана. Джордан Хендерсон може не зіграти в наступних матчах.

Хендерсон забив Брайтону красивий гол у 34 турі АПЛ, однак дограти поєдинок не зумів через травму. Джордан зіткнувся з Біссума та достроково покинув поле.

Ліверпуль впевнено переграв Брайтон, Шеффілд Юнайтед у доданий час вирвав перемогу у Вулверхемптона

"Я не знаю, який характер травми, але виглядає так, що в нього проблеми з коліном. Побачимо. Потрібно зробити рентген, однак вже зараз зрозуміло – не все в порядку. І цього досить, щоб непокоїтися", – цитує Юргена Клоппа Sky Sports.

Ліверпуль переграв Брайтон, а для Хендерсона цей матч став 40 у поточному сезоні. Капітан мерсисайдців продемонстрував солідний прогрес у своїй грі. Попереду в Ліверпуля поєдинки проти Бернлі, Арсенала, Челсі та Ньюкасла.

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Теги
Джордан Джордан Хендерсон Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Юрген Клопп
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