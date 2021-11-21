С моментов "блаугранас" в первом тайме был лишь дальний удар Бускетса, который парировал Лопес. Сразу после перерыва Депай заработал пенальти, которое сам уверенно и реализовал. Затем забил Фрэнки Де Йонг, но мяч отменили из-за офсайда.

Барселона удержала победу над Эспаньолом – Хави дебютировал, вернув стиль "блаугранас", но старые проблемы остались

Барса засела в обороне, а Эспаньол имел минимум три невероятных возможности отличиться. Хави в дебютном матче повезло и его команда отскочила. Теперь у "блаугранас" 6 строчка и 20 очков, Эспаньол с 17 пунктами – одиннадцатый.