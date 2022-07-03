Тренерский штаб во главе с Хави Эрнандесом устраивает летнюю кадровую революцию. Мемфис Депай попал в список "на выход".

Нидерландский нападающий не входит в планы коуча. Его агенты уже проинформированы об этом решении, информирует AS .

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Перед менеджментом "блаугранас" стоит задача подыскать новый клуб для Мемфиса. Особенно учитывается тот факт, что его контракт с Барсой завершится через год и она может потерять его бесплатно. Сейчас клуб оценивает игрока сборной Нидерландов в 25 миллионов.

Напомним, каталонцы подписали Депая прошлым летом. В Испании 28-летний нападающий успел наиграть 37 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и 2 ассистами.

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