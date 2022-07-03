Тренерський штаб на чолі з Хаві Ернандесом влаштовує літню кадрову революцію. Мемфіс Депай потрапив у список "на вихід".

Нідерландський нападник не входить у плани коуча. Його агенти вже проінформовані про це рішення, інформує AS.

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Перед менеджментом "блаугранас" стоїть завдання підшукати новий клуб для Мемфіса. Особливо береться до уваги той факт, що його контракт із Барсою завершиться через рік і вона може втратити його безкоштовно. Зараз же клуб оцінює гравця збірної Нідерландів у 25 мільйонів.

Нагадаємо, каталонці підписали Депая минулого літа. В Іспанії 28-річний нападник встиг награти 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 13 голами й 2 асистами.

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