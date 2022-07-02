"Фрэнки – один из лучших полузащитников мира. И он – игрок Барселоны. Есть клубы, которые в нем заинтересованы. И речь идет не только о Манчестер Юнайтед. Однако мы не намерены его продавать. Сам футболист хочет остаться.

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Несмотря на то, что у нас есть ограниченные возможности, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы его сохранить. Другой вопрос – зарплаты некоторых футболистов. Они не соответствуют тому уровню, который поставило руководство. Этим вопросом следует заняться", – цитирует Лапорту L'Esportiu de Catalunya .

Ранее ведущие медиа заявляли, что вопрос перехода 25-летнего нидерландца в МЮ решен, а Барселона должна была получить более 65 млн евро. Но сам Фрэнки в последний момент якобы передумал относительно переезда в АПЛ.

К слову, де Йонг перебрался в Барселону из Аякса в 2019-м, где играл под руководством Тен Хага. За каталонцев хавбек наиграл 138 матчей (12 голов и 17 ассистов).

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