Барселона в условиях финансовых трудностей может избавиться от одного из символов клуба.

Руководство "кулес" не уверено в целесообразности сохранения 35-летнего Жерара Пике на следующий сезон, информирует AS.

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Защитник зарабатывает 19 млн евро "чистыми" за сезон, что является огромным бременем для бюджета Барсы. Кроме того, Пике начал регулярно получать травмы и ввязываться в разные скандалы. К примеру, громкий развод с Шакирой или финансовые махинации с президентом испанской Федерации футбола Луисом Рубиалесом.

В настоящее время Барселона не приняла окончательного решения по Пике. Ветеран защищает цвета клуба с 2008 года и имеет огромный авторитет среди фанатов, которые могут рассердиться в случае потери легенды.

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