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Хави оценил свою готовность возглавить Барселону

18 мая 11:22 150 Читати українською
Хави оценил свою готовность возглавить Барселону
Хави Эрнандес / ФК Барселона

Культовый экс-полузащитник испанской Барселоны Хави Эрнандес прокомментировал возможность стать главным тренером "блаугранас".

"В данный момент я не вижу себя во главе Барселоны. Я не могу начать карьеру с поста тренера первой команды Барселоны, это ненормально.

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Я должен проявить себя в качестве тренера и начать с нуля. Будет слишком рано вернуться в Барселону или возглавить другой клуб Ла Лиги. Конечно, моя цель наслаждаться работой в Барселоне, но я должен быть готовым к этому, а пока мое время еще не пришло", – рассказал Хави в эфире TV3.

Напомним, что Хави возглавит Аль-Садд после завершения карьеры летом. Он также предложил Вальдесу работу в своем штабе, а болельщики Барселоны хотели бы видеть его во главе "блаугранас" после провала каталонцев в полуфинале Лиги чемпионов против Ливерпуля.

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Испания Барселона Барселона Хави Эрнандес Хави Эрнандес Аль Садд Аль Садд
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