Хаві оцінив свою готовність очолити Барселону

Культовий екс-півзахисник Барселони Хаві Ернандес прокоментував можливість стати головним тренером "блаугранас".

"Наразі я не бачу себе на чолі Барселони. Я не можу розпочати кар'єру з тренера першої команди Барселони, це ненормально.

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Я повинен проявити себе як тренер і почати з нуля. Буде занадто швидко повернутися до Барселони чи очолити інший клуб Ла Ліги. Звісно, моя мета насолоджуватися роботою у Барселоні, але я повинен бути готовим до цього, та зараз мій час ще не настав", – розповів Хаві в ефірі TV3.

Нагадаємо, що Хаві очолить Аль-Садд після завершення кар'єри влітку. Він також запропонував Вальдесу роботу в своєму штабі, а вболівальники Барселони хотіли б бачити його на чолі "блаугранас" після провалу каталонців у півфіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля.

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