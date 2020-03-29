Хави объяснил, при каких условиях может вернуться в Барселону: "Последнее слово должно принадлежать мне"

Легендарный полузащитник Барселоны Хави Эрнандес рассказал, что ему необходимо, чтобы возглавить родной клуб.

"Я не скрываю, что хочу вернуться в Барселону. Я очень воодушевлен. Несколько лет назад это было еще рано, но сейчас, когда я увидел себя в роли тренера, то думаю, что могу что-то дать игрокам. Но я дал понять представителям клуба, хочу начать выстраивать проект с нуля, самостоятельно принимать решения.

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У меня нет проблем: я не прячусь и не отступаю. Я бы хотел работать с людьми, в которых я уверен, лояльных ко мне и обладающими авторитетом. Рядом с раздевалкой не должно быть никаких токсических людей.

Я – командный человек и не хочу принимать решения в одиночку. Мы должны общаться. Это горизонтальная структура, в которой много компромиссов. Однако последнее слово должно принадлежать мне", – рассказал Хави в комментарии Mundo Deportivo.

Напомним, в январе распространялись слухи, что Хави должен заменить Эрнесто Вальверде на посту наставника Барсы, но в итоге каталонский гранд возглавил Кике Сетьен.

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