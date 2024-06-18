Ла Лига провела жеребьевку сезона 2024/25, по результатам которой Реал и Жирона, за которые выступают украинцы, узнали соперников в первом туре.

Розыгрыш чемпионата Испании стартует 15 августа и завершится 25 мая. Ла Лиги обнародовала расписание первого тура новой кампании.

Лунин не исключает ухода из Реала этим летом – Арсенал хочет заменить украинцем основного вратаря

Жирона, за которую выступают Виктор Цыганков и Артем Довбик, стартуют с матча против Бетиса. Андрей Лунин с Реалом начнут сезон с противостояния с Мальоркой.

Матчи "сливочных" и Барселоны состоятся в 11-м и 35-м турах – 27 октября и 11 мая. Дерби Реала с Атлетико состоятся 29 сентября и 9 февраля.