Долгое время 24-летний француз отказывается подписывать новый контракт с "блаугранас" на их условиях. Каталонцы уже устали ждать ответа, утверждает Foot Mercato .

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Барса предлагает игроку зарплату около 20-25 миллионов евро в год, но Мусса Сиссоко, агент Дембеле, требует не менее 40. Такая сумма пока является неподъемной для клуба.

После этой встречи Хави Эрнандес говорил с Усманом. Тренер все время повышал голос, а также сказал вингеру, что он больше не будет играть за "блаугранас", если не согласится продлить контракт на предложенных условиях.

Напомним, контракт Усмана Дембеле истекает летом. Барселона будто бы дала ему время на размышления до конца недели. В текущем сезоне он провел 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и дважды ассистировал.

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