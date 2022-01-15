Барселона прагне продовжити співпрацю з Усманом Дембеле. Для цього каталонці використовують елементи тиску.

Тривалий час 24-річний француз відмовляється підписувати новий контракт з "блаугранас" на їхніх умовах. Каталонці вже втомилися чекати відповіді, стверджує Foot Mercato.

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Барса пропонує гравцеві зарплатню близько 20-25 мільйонів євро на рік, але Мусса Сіссоко, агент Дембеле, вимагає не менше 40. Така сума наразі є непідйомною для клубу.

Після цієї зустрічі Хаві Ернандес розмовляв з Усманом. Тренер весь час підвищував голос, а також сказав вінгеру, що він більше не гратиме за "блаугранас", якщо не погодиться продовжити контракт на запропонованих умовах.

Нагадаємо, контракт Усмана Дембеле завершується влітку. Барселона нібито дала йому час на роздуми до кінця тижня. Поточного сезону він провів 11 матчів у всіх турнірах, забив один м'яч та двічі асистував.

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