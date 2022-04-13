Про ймовірний перехід 33-річного Лєвандовскі Хаві запитали перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта, який відбудеться 14 квітня на Камп Ноу.

Лєвандовскі може залишитися в Баварії – оточення форварда не підтвердило домовленість з Барселоною

"Я розумію ваше питання, але зараз не час про це говорити. Лєвандовскі – безумовно, чудовий гравець, проте в цей момент Барселона повинна зосередитися на завтрашній грі проти Айнтрахта" – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Контракт Лєвандовскі з Баварією завершується через рік, але форвард може покинути клуб по завершенні сезону. Нещодавно з'явилася інформація, що польський нападник вже узгодив особистий контракт із Барселоною, але представник Роберта цього не підтвердив.

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