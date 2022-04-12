Бавария все равно была фаворитом, несмотря на поражение в первой игре

Неделю назад Вильярреал минимально переиграл мюнхенцев, которые должны были быть счастливы, что пропустили только один гол. Команда Юлиана Нагельсманна провалила первый матч, но все равно считалась очевидным фаворитом за путевку в полуфинал. Абсолютно все букмекеры видели победителем дуэли именно немецкий коллектив.

На стороне Баварии было абсолютно все – класс, статус, опыт большинства игроков, но Вильярреал уже приучил к сенсациям в текущей ЛЧ. Команда Унаи Эмери преодолела групповой турнир, оставив позади Аталанту, а в 1/8 финала шокировала Ювентус, который дома потерпел разгром от "субмарины" со счетом 3:0.

Бавария – Вильярреал: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала ЛЧ

Если для Вильярреала это был лишь третий четвертьфинал в истории, то Бавария играла на этой стадии ЛЧ уже в двадцатый раз. "Субмарина" только раз добралась до полуфинала, тогда как у мюнхенцев есть в клубном музее 6 завоеванных кубков. Фаворит был очевиден, однако команде Унаи Эмери не привыкать закрывать роты скептикам.

"Сухой" первый тайм с преимуществом Баварии и минимумом моментов – "автобус" Эмери работал

Юлиан Нагельсманн выставил ультраатакующий состав – трио центрбеков и Сане с Команом в роли латералей. Хозяева рассчитывали на быстрый гол, но в первой половине игры так и не забили. Бавария прогнозированно зажала Вильярреал на его половине поля и больше владела мячом, однако Рульи вступал в игру разве что на выходах. Самым острым моментом в первом тайме был удар Мусиалы головой в руки Рульи. Это был единственный удар в створ ворот на две команды.

Выделялся Лерой Сане, несколько раз обострявший ситуацию на правом фланге атаки Баварии. Рульи в прыжке прервал один из прострелов Лероя, а Мюллер после паса немецкого вингера забрался в офсайд. На противоположном фланге Коман был не столь активным, а Левандовски никак не мог выбраться из-под опеки Альбиоля и Пау Торреса.

У Вильярреала можно упомянуть неточный удар Морено и нереализованный выход Данджумы, хотя там был офсайд. Было еще несколько перспективных контратак, но они не завершились ударами. План Эмери работал – гости играли очень плотно, не давая мюнхенцам свободных зон. Первый тайм завершился нулями на табло – Вильярреал полностью заслужил этот результат, выводивший испанскую команду в полуфинал.

"Ротен" взялись за дело сразу после перерыва – Левандовски открыл счет

Второй тайм Бавария начала гиперактивно – из раздевалки вышла совсем другая команда. Снова своевременный пас от Сане на Мусиалу, который хотел пяткой сбросить под удар, но Рульи разгадал этот замысел и прервал пас. Пау Торрес самоотверженно подставил голову под выстрел Сане из штрафного. Снова Лерой создал момент – убрал на замахе и отдал на Упамекано. Француз пробил выше метров с 10-ти. Таких моментов не было за весь первый тайм – очень активный старт второй половины от Баварии. Это все за каких-то 5 минут.

Давление хозяев таки воплотилось в гол – Вильярреал не устоял. Неудачный выход гостей из обороны завершился перехватом в центре поля и пасом на Мюллера. Томас отдал на ход Левандовски, а тот пробил идеально – между ног Торресу и точно в нижний угол. Мяч от стойки влетел в ворота. На 52-й минуте счет по сумме двух матчей стал равным.

Вильярреал забил из единственного момента во втором тайме – Бавария сенсационно вылетает из ЛЧ

После забитого гола команда Нагельсманна несколько сбавила обороты, но могла забивать второй раз. Впрочем, ряд ударов мюнхенцев цели не достигли. Самым опасным был удар Комана, который из-за пределов штрафной чуть не попал в ближнюю девятку. Вильярреал об атаке забыл совсем – такое впечатление, что пределом мечтаний команды Эмери был экстра-тайм.

Но на 88-й минуте Альянц Арена умолкла. Редкая контратака Вильярреала завершилась точным ударом Чуквуэзе после паса Морено. Времени перевести игру в экстра-тайм у Баварии почти не было.

1:1 – Вильярреал творит очередную сенсацию в ЛЧ, вслед за Ювентусом выбив и Баварию. "Желтая субмарина" во второй раз в своей истории сыграет в полуфинале ЛЧ. Соперником подопечных Унаи Эмери станет победитель пары Ливерпуль – Бенфика. Бавария же во втором сезоне подряд вылетела из ЛЧ на стадии четвертьфинала.