Хавбек Туреччини Маллі: У нас з Україною схожі проблеми

Півзахисник збірної Туреччини Юнус Маллі поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

"Якщо не враховувати останній матч, Україна змогла здобути багато перемог. Матч зі Словаччиною зіпсував настрій супернику, але у нас схожі проблеми.

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Після поразки від Швеції ми опустилися в Лігу С, але зараз сконцентровані на майбутньому. Перемога в наступному матчі може стати початком нового шляху", – сказав півзахисник в ефірі каналу "Футбол 1".

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Нагадаємо, сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччини у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.