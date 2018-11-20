toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Збірна України
УКРАЇНА - ТУРЕЧЧИНА ЛІГА НАЦІЙ НІМЕЧЧИНА - НІДЕРЛАНДИ

Хавбек Туреччини Маллі: У нас з Україною схожі проблеми

18:26 132 Читать на русском
Хавбек Туреччини Маллі: У нас з Україною схожі проблеми
Юнус Маллі / Соцмережі

Півзахисник збірної Туреччини Юнус Маллі поділився очікуваннями від матчу проти збірної України.

"Якщо не враховувати останній матч, Україна змогла здобути багато перемог. Матч зі Словаччиною зіпсував настрій супернику, але у нас схожі проблеми.

Україна – Туреччина: стартові склади на матч, Шевченко знову робить великі зміни

Після поразки від Швеції ми опустилися в Лігу С, але зараз сконцентровані на майбутньому. Перемога в наступному матчі може стати початком нового шляху", – сказав півзахисник в ефірі каналу "Футбол 1".

Україна – Туреччина: на матчі очікується 25 тисяч вболівальників

Нагадаємо, сьогодні національна збірна України проведе товариський матч проти Туреччини у Анталії. Час початку матчу заплановано на 19:30.

Товариські матчі

Україна - Туреччина: Вівторок 20 листопада 2018

Україна

live 5'
0 : 0
Туреччина
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Юнус Маллі Юнус Маллі Туреччина Туреччина Україна Україна Збірна України Україна - Туреччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
54
хв
Бразилія
21:30
Камерун
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук