Украинский легионер бельгийского клуба Роман Безус решил поработать над своей внешностью.

Полузащитник Гента Роман Безус во время зимней паузы прибег к парикмахерским экспериментам. Футболист стал "жертвой" своей жены Анны, поработавшей над его прической.

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От пышной шевелюры Романа не осталось и следа. Видео перевоплощения мужа Анна выложила на своей странице в социальной сети Instagram.

Впоследствии фотографию необычного Безуса во время тренировки опубликовал и официальный сайт Гента.

Напомним, в текущем сезоне 31-летний украинец провел за "буйволов" 22 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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