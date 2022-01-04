Голкипер Динамо и сборной Украины Георгий Бущан стал автором лучшего сейва прошлого года, сообщает пресс-служба УАФ на своей странице в социальной сети Instagram.

Буряк выделил главную опасность Шотландии перед поединком со сборной Украины

27-летний кипер стал одним из героев решающего поединка за выход в плей-офф ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины (2:0). В конце первого тайма Бущан спас свои ворота после розыгрыша углового и завершающего удара головой. "Сине-желтые" не пропустили до перерыва, а после отдыха дважды забили (усилиями Зинченко и Довбика).

Эта победа оставила команде Александра Петракова шансы поехать на чемпионат мира 2022 года в Катар. Для этого в марте нужно обыграть сборную Шотландии, а в случае успеха – победителя пары Уэльс – Австрия.

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