Хавбек збірної України кардинально змінив імідж
Український легіонер бельгійського клубу Роман Безус вирішив попрацювати над своєю зовнішністю.
Півзахисник Гента Роман Безус під час зимової паузи вдався до перукарських експериментів. Футболіст став "жертвою" своєї дружини Анни, яка попрацювала над його зачіскою.
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Від пишної шевелюри Романа не залишилося і сліду. Відео перевтілення чоловіка Анна виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Згодом світлину незвичного Безуса під час тренування опублікував і офіційний сайт Гента.
Нагадаємо, у поточному сезоні 31-річний українець провів за "буйволів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.
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