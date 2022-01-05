Півзахисник Гента Роман Безус під час зимової паузи вдався до перукарських експериментів. Футболіст став "жертвою" своєї дружини Анни, яка попрацювала над його зачіскою.

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Від пишної шевелюри Романа не залишилося і сліду. Відео перевтілення чоловіка Анна виклала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Згодом світлину незвичного Безуса під час тренування опублікував і офіційний сайт Гента.

Нагадаємо, у поточному сезоні 31-річний українець провів за "буйволів" 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач.

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