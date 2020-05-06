Хавбек сборной Алжира арестован за мастурбацию в день подписания нового контракта

Полузащитник французского Анже Фарид Эль-Мелали оказался в полицейском участке за повторную публичную мастурбацию. Жертвой алжирца стала соседка.

Вингер середняка французской Лиги 1 был арестован за эксгибиционизм, сообщает Daily Mail.

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В понедельник соседи заметили, что Эль-Мелали мастурбирует во дворе своего дома, подглядывая за соседкой с первого этажа. Неравнодушные граждане вызвали полицию, а стражи порядка задержали 23-летнего алжирца. Эль-Мелали признал свою вину – вингера отпустили, а дело передали в суд.

Ранее в этот день Эль-Мелали как раз подписал новый контракт 3-летний контракт с Анже. Как оценит "празднования" хавбека французская Фемида – пока неизвестно. Однако, инцидент с соседкой стал для алжирского вингера повторным.

К слову, в нынешнем сезоне Фарид Эль-Мелали провел 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей. В составе сборной Алжира он сыграл 3 поединка.

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