Хавбек Львова Мартан сообщил об интересе из Дании

Полузащитник Львова Мартан Пимента может продолжить карьеру в чемпионате Дании.

"Интерес из Дании есть. Думаю, что это положительно для меня, ведь он свидетельствует о том, что я провел неплохой сезон. Пусть клуб занимается трансферными вопросами, моя же задача – хорошо тренироваться и демонстрировать достойный футбол.

Львов получит от Хайдука 500 тысяч евро за Дуарте, – журналист

Я чувствую разницу по сравнению с собой годичной давности, футбол в моем исполнении эволюционировал. И физически, и тактически. Ключевым в этом стало изменение позиции, когда меня попробовали на месте опорного полузащитника.

Я больше участвую в активных фазах игры, больше пасую, должен быстрее читать игру, чтобы быть готовым к любым решениям со стороны соперников. Изменение позиции была непростым процессом, но сейчас я понимаю, что это решение позволило мне вырасти как футболисту", – цитирует Мартана официальный сайт Львова.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ