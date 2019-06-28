Хавбек Львова Мартан повідомив про інтерес з Данії

Півзахисник Львова Мартан Пімента може продовжити кар'єру в чемпіонаті Данії.

"Інтерес з Данії є. Думаю, що це позитивно для мене, адже він свідчить про те, що я провів непоганий сезон. Нехай клуб опікується трансферними питаннями, моя ж задача – добре тренуватися та демонструвати гідний футбол.

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Я відчуваю різницю у порівнянні з собою річної давнини, футбол у моєму виконанні еволюціонував. І фізично, і тактично. Ключовим у цьому стала зміна позиції, коли мене спробували на місці опорного півзахисника.

Я більше беру участь в активних фазах гри, більше пасую, маю швидше читати гру, щоб бути готовим до будь-яких рішень з боку суперників. Зміна позиції була непростим процесом, але зараз я розумію, що це рішення дозволило мені вирости як футболісту", – цитує Мартана офіційний сайт Львова.

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