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Хавбек Брешии Бизоли получил курьезную травму дома и вылетел на несколько месяцев

16:20 - Читати українською
Хавбек Брешии Бизоли получил курьезную травму дома и вылетел на несколько месяцев
Димитри Бизоли / Getty Images

Полузащитник аутсайдера итальянской Серии А Брешии Димитри Бизоли умудрился нанести себе серьезные увечья, не покидая своего дома.

26-летний хавбек получил тяжелую травму дома, сообщает Giornale di Brescia.

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Бизоли спускался по лестнице, внезапно оступился и упал. Как следствие, полузащитник получил разрыв подколенного сухожилия. Теперь Бизоли ждет хирургическое вмешательство и длительная реабилитация. Восстановление исполнителя "ласточек" займет несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Димитри Бизоли провел 25 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч.

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Теги
Италия Брешия Брешия футбольные курьёзы Димитри Димитри Бизоли
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