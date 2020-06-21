Хавбек Брешии Бизоли получил курьезную травму дома и вылетел на несколько месяцев

Полузащитник аутсайдера итальянской Серии А Брешии Димитри Бизоли умудрился нанести себе серьезные увечья, не покидая своего дома.

26-летний хавбек получил тяжелую травму дома, сообщает Giornale di Brescia.

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Бизоли спускался по лестнице, внезапно оступился и упал. Как следствие, полузащитник получил разрыв подколенного сухожилия. Теперь Бизоли ждет хирургическое вмешательство и длительная реабилитация. Восстановление исполнителя "ласточек" займет несколько месяцев.

В нынешнем сезоне Димитри Бизоли провел 25 матчей в Серии А, в которых забил 1 мяч.

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