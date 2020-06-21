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Тренер Ливорно Филиппини расплакался во время минуты молчания – коронавирус забрал его родного человека

12:55 - Читати українською
Тренер Ливорно Филиппини расплакался во время минуты молчания – коронавирус забрал его родного человека
Антонио Филиппини / Sportmediaset

Рестарт сезона в итальянской Серии B стал сверхэмоциональным моментом для наставника Ливорно Антонио Филиппини.

46-летний специалист расплакался во время минуты молчания перед матчем против Читтаделлы (2:0).

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Игроки и тренеры перед каждым поединком в Италии отдают дань погибшим во время пандемии коронавируса. Одной из жертв печально известной недуги стала и мать Филиппини. Как следствие, наставник Ливорно не смог сдержать слез.

К слову, Антонио Филиппини известен по выступлениям за Брешию бок о бок с Роберто Баджо. Главным тренером Ливорно он стал в марте 2020-го. "Темно-красные" занимают последнее место в турнирной таблице Серии B.

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Теги
Антонио Антонио Филиппини Ливорно Ливорно Италия Серия B коронавирус
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