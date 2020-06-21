Хавбек Брешії Бізолі зазнав курйозної травми вдома та вилетів на кілька місяців

Півзахисник аутсайдера італійської Серії А Брешії Дімітрі Бізолі примудрився завдати собі серйозних ушкоджень, не покидаючи власної оселі.

26-річний хавбек зазнав важкої травми вдома, повідомляє Giornale di Brescia.

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Бізолі спускався сходами, раптово оступився і впав. Як наслідок, півзахисник отримав розрив підколінного сухожилля. Тепер на Бізолі чекає хірургічне втручання і тривала реабілітація. Відновлення виконавця "ластівок" займе кілька місяців.

У нинішньому сезоні Дімітрі Бізолі провів 25 матчів у Серії А, в яких забив 1 м'яч.

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