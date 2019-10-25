Хавбек Арсенала Пепе – лучший игрок недели в Лиге Европы

Полузащитник Арсенала Николя Пепе получил награду лучшего игрока по итогам 3 тура группового этапа Лиги Европы.

Представитель "канониров" опередил Франко Васкеса (Севилья), Усаму Идриси (АЗ) и Райана Кристи (Селтик), информирует официальный Twitter Лиги Европы.

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Пепе вышел на замену в матче против Витории Гимараэш и за 18 минут успел отличиться дублем, что позволило Арсеналу вырвать победу со счетом 3:2. Оба свои мяча 24-летний ивуариец забил прямыми ударами со штрафных.

Напомним, Пепе стал рекордным подписанием лондонского клуба, перебравшись этим летом из Лилля за 72 млн фунтов.

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