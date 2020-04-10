Харатин предположил, когда сможет дебютировать за сборную Украины

Хавбек Ференцвароша Игорь Харатин убежден, что находится на правильном пути к своей мечте.

"Думаю, если я и дальше буду прогрессировать, то меня вызовут в сборную на следующий сбор. Поэтому нечего беспокоиться – нужно дальше тренироваться и прогрессировать.

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Очень трудно сейчас сказать, когда в Венгрии возобновится сезон. Мы тренируемся и ждем каких-то новостей, поскольку очень хотим играть и завершить этот чемпионат. Но, как я слышал, через три недели будет собрание клубов, где и будут решать, как лучше сделать. Но сейчас трудно что-то сказать", – сказал Харатин в эфире ТК Футбол 1.

В нынешнем сезоне чемпионата Венгрии 25-летний украинец провел 21 матч.

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