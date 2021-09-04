Новичок Легии после вчерашней вечерней тренировки почувствовал недомогание, сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Гливинский.

Украина – Франция: стартовые составы и онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022

Харатин прошел обследование, которое выявило проблемы с желудком. Похожая ситуация складывалась с Тарасом Степаненко, который пропускал матч с Казахстаном (2:2). Харатин уже покинул расположение сборной, поэтому против Франции и Чехии (спарринг) не сыграет.

Добавим, что ранее Петраков потерял Буяльского из-за травмы и Зинченко из-за перебора желтых карточек.

Финляндия одержала минимальную победу над Казахстаном, потеснив Украину со второго места в группе