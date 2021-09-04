Харатин покинул расположение сборной Украины и не сыграет с чехами – повторилась проблема Степаненко
Сборная Украины вновь не сможет рассчитывать на полузащитника Игоря Харатина.
Новичок Легии после вчерашней вечерней тренировки почувствовал недомогание, сообщил пресс-атташе "сине-желтых" Александр Гливинский.
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Харатин прошел обследование, которое выявило проблемы с желудком. Похожая ситуация складывалась с Тарасом Степаненко, который пропускал матч с Казахстаном (2:2). Харатин уже покинул расположение сборной, поэтому против Франции и Чехии (спарринг) не сыграет.
Добавим, что ранее Петраков потерял Буяльского из-за травмы и Зинченко из-за перебора желтых карточек.
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