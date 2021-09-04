Збірна України знову не зможе розраховувати на півзахисника Ігоря Харатіна.

Новачок Легії після вчорашнього вечірнього тренування відчув недомагання, повідомив прес-аташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський.

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Харатін пройшов обстеження, яке виявило проблеми зі шлунком. Схожа ситуація складалася з Тарасом Степаненком, який пропускав матч з Казахстаном (2:2). Харатін вже покинув розташування збірної, тому проти Франції і Чехії (спаринг) не зіграє.

Додамо, що раніше Петраков втратив Буяльського через травму і Зінченка через перебір жовтих карток.

Фінляндія здобула мінімальну перемогу над Казахстаном, потіснивши Україну з другого місця у групі