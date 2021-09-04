Харатін покинув розташування збірної України і не зіграє з чехами – повторилася проблема Степаненка
22:23 - Читать на русском
Збірна України знову не зможе розраховувати на півзахисника Ігоря Харатіна.
Антоні Марсьяль 50’
50’ Антоні Марсьяль
Новачок Легії після вчорашнього вечірнього тренування відчув недомагання, повідомив прес-аташе "синьо-жовтих" Олександр Гливинський.
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Харатін пройшов обстеження, яке виявило проблеми зі шлунком. Схожа ситуація складалася з Тарасом Степаненком, який пропускав матч з Казахстаном (2:2). Харатін вже покинув розташування збірної, тому проти Франції і Чехії (спаринг) не зіграє.
Додамо, що раніше Петраков втратив Буяльського через травму і Зінченка через перебір жовтих карток.
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