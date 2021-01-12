Полузащитнику сборной Украины Игорю Харатину не удалось отличиться в товарищеском матче Ференцвароша против сборной Эстонии. Хотя шанс у 25-летнего украинца был отменный. На 53-й минуте подопечные Сергея Реброва получили право на одиннадцатиметровый. К мячу подошел наш легионер, однако голкипер прибалтийцев угадал направление полета сферы и спас свою команду.

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Венгры в результате все-таки вышли победителями из этого противостояния – в одной из атак во время сумбура в штрафной эстонцев французский защитник Аисса Лаидуни оказался самым расторопным и сумел пробить мимо голкипера. К слову, со стартовых минут на поле вышел еще один украинец Александр Зубков, который имел несколько неплохих моментов отличиться.

Интересно, что за сборную Эстонии играет бывшая звезда Карпат Сергей Зенев – в матче против "Фради" экс-форвард "львов" провел весь матч в запасе.

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