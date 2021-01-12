Півзахиснику збірної України Ігорю Харатіну не вдалось відзначитись у товариському матчі Ференцвароша проти збірної Естонії. Хоча шанс у 25-річного українця був відмінний. На 53-й хвилині підопічні Сергія Реброва отримали право на одинадцятиметровий. До м'яча підійшов наш легіонер, однак голкіпер прибалтійців вгадав напрямок польоту сфери і врятував свою команду.

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Угорці в результаті все-таки вийшли переможцями з цього протистояння – в одній з атак під час сумбуру у штрафному майданчику естонців французький захисник Аїсса Лаїдуні виявився найрозторопнішим і зумів пробити повз голкіпера. До слова, зі стартових хвилин на поле вийшов ще один українець Олександр Зубков, який мав кілька непоганих моментів відзначитись.

Цікаво, що за збірну Естонії грає колишня зірка Карпат Сергій Зеньов – у матчі проти "Фраді" екс-форвард "левів" провів весь матч у запасі.

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