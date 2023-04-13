Бывшая звезда Реала и Баварии Хамес Родригес продолжает свои скитания. С Олимпиакосом сотрудничество прекращено.

Олимпиакос объявил о досрочном расторжении контракта с 31-летним колумбийцем. Детали такого решения не разглашаются.

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"Хамес всегда будет частью нашего клуба и членом красно-белой семьи. Мы хотим поблагодарить его за его труд и пожелать успехов в будущем", – говорится в заявлении пресс-службы.

Родригес перебрался в греческий гранд только в сентябре прошлого года. С тех пор успел провести 24 поединка, в которых отличился 5 голами и 6 результативными передачами. 12 апреля Олимпиакос вылетел от АЕКа в полуфинале Кубка Греции.

Напомним, пика карьеры Хамес достиг в Реале, за который выступал в течение 2014-2020 годов. Также играл за Порту, Монако, Баварию, Эвертон и катарский Аль-Райян.