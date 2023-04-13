Колишня зірка Реала та Баварії Хамес Родрігес продовжує свої поневіряння. З Олімпіакосом співпрацю припинено.

Олімпіакос оголосив про дострокове розірвання контракту з 31-річним колумбійцем. Деталі такого рішення не розголошуються.

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"Хамес завжди буде частиною нашого клубу і членом червоно-білої сім'ї. Ми хочемо подякувати йому за його працю та побажати успіхів у майбутньому", – йдеться у заяві прес-служби.

Родрігес перебрався у грецький гранд лише у вересні минулого року. Відтоді встиг провести 24 поєдинки, у яких відзначився 5 голами й 6 результативними передачами. 12 квітня Олімпіакос вилетів від АЕКа у півфіналі Кубка Греції.

Нагадаємо, піку кар'єри Хамес досягнув у Реалі, за який виступав протягом 2014-2020 років. Також грав за Порту, Монако, Баварію, Евертон та катарський Аль-Райян.