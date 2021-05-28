Хамес Родригес не сыграет за сборную этим летом. Федерация футбола Колумбии сообщила, что полузащитник находится не в лучшей физической форме, а потому его не включили в заявку на поединки Копа Америка и отбора к ЧМ-2022, информирует Marca.

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29-летний полузащитник сразу же отреагировал на такое развитие событий. "Я хотел бы высказаться по поводу ситуации, которая случилась. Сейчас я нахожусь на финишной стадии восстановления после травмы. Я был бы готов присоединиться к команде на седьмой день сборов и, конечно же, принять участие в Кубке Америки. С удивлением сегодня увидел сообщение, что на меня не рассчитывают и желают скорейшего выздоровления. Отсутствие доверия тренерского штаба ломает все, и причиняет мне огромную боль, поскольку я всегда был готов пожертвовать даже жизнью ради Колумбии", – написал Родригес в Twitter.

Заметим, 4 и 9 июня "желтые" сыграют в отборе на ЧМ-2022 против Перу и Аргентины соответственно. Копа Америка начнется для колумбийцев матчем с Эквадором.

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