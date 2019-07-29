Халк, Барриос и Сантос посоветовали Малкому перейти в Зенит

Генеральный директор Зенита Александр Медведев рассказал, кто посоветовал хавбеку Барселоны Малкому выбрать российский клуб.

"Малком хоть и молодой игрок, но его талант и перспективы оцениваются очень высоко. У него было два успешных сезона в Бордо. Также был сезон, хоть и не такой впечатляющий, в Барселоне.

Барселона готова продать Малкома в Зенит

Зенит не только обладает инфраструктурой на уровне ведущих европейских клубов, но и стал чемпионом, будет играть в Лиге чемпионов. Наши бывшие и нынешние иностранные игроки – Халк, Сантос и Барриос – советовали ему наш клуб", – цитирует Медведева Чемпионат.

Ранее сообщалось, что Барселона готова продать бразильца в российский клуб.

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