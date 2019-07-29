Халк, Барріос та Сантос порадили Малкому перейти в Зеніт

Генеральний директор Зеніта Олександр Мєдвєдєв розповів, хто порадив хавбеку Барселони Малкому обрати російський клуб.

"Малком хоч і молодий гравець, але його талант і перспективи оцінюються дуже високо. У нього було два успішних сезони в Бордо. Також був сезон, хоч і не такий вражаючий, у Барселоні.

Барселона готова продати Малкома в Зеніт

Зеніт не тільки володіє інфраструктурою на рівні провідних європейських клубів, але і став чемпіоном, буде грати в Лізі чемпіонів. Наші колишні і нинішні іноземні гравці – Халк, Сантос і Барріос – радили йому наш клуб", – цитує Мєдвєдєва Чемпіонат.

Раніше повідомлялось, що Барселона готова продати бразильця в російський клуб.

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