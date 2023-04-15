Марокканский защитник Ашраф Хакими не отдаст почти ничего жене после развода, ведь заработанные деньги ему не принадлежат.

Актриса Хиба Абук захотела развестись с Ашрафом, которого обвиняют в изнасиловании. Жена рассчитывала получить часть заработков футболиста в результате разрыва брака, но у Хакими, как оказалось во время расследования, почти нет денег.

Жена Хакими расстается со звездой ПСЖ на фоне скандала с изнасилованием

Вся собственность Ашрафа зарегистрирована на его маму: дома, машины, ювелирка и даже одежда. Все покупки формально совершает мама, поэтому она и считается владелицей вещей. Футболист придумал хитрую схему, сообщает Marca.

Хаким получает в ПСЖ миллион евро в месяц, однако 80% зарплаты сразу переводит на депозитный счет матери. У защитника, по сообщениям СМИ, сэкономлено более 20 миллионов евро. Все они под контролем мамы, потому жена ничего не получит.