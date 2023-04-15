Марокканський захисник Ашраф Хакімі не віддасть майже нічого дружині після розлучення, адже зароблені гроші йому не належать.

Акторка Хіба Абук захотіла розлучитися з Ашрафом, якого звинувачують у зґвалтуванні. Дружина розраховувала отримати частину заробітків футболіста внаслідок розриву шлюбу, але Хакімі, як виявилося під час розслідування, майже не має грошей.

Дружина Хакімі розлучається з зіркою ПСЖ на фоні скандалу зі зґвалтуванням

Вся власність Ашрафа зареєстрована на його маму: будинки, машини, ювелірка та навіть одяг. Всі покупки формально здійснює мама, тому вона і вважається власницею речей. Футболіст придумав хитру схему, повідомляє Marca.

Хакімі отримує в ПСЖ мільйон євро в місяць, однак 80% зарплати відразу переводить на депозитний рахунок матері. У захисника, за повідомленнями ЗМІ, заощаджено понад 20 мільйонів євро. Всі вони під контролем мами, тому дружина нічого не отримає.