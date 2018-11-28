Хайнкес: В составе Баварии есть девы

Экс-тренер Баварии Юпп Хайнкес прокомментировал неутешительные результаты мюнхенской команды.

"У Баварии есть хорошие игроки, есть также девы. Кроме того, много травм преследуют команду и это мешает Баварии набрать хорошую форму. Совокупность проблем накладывается друг на друга. Ковач – молодой, амбициозные тренер, который сразу хотел изменить мир. Ему непросто в Баварии", – передает слова Хайнкесса Twitter Bayern & Germany.

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Напомним, мюнхенцы с 21 очком занимают 5 место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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