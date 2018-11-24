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Хамес может оказаться в Ювентусе, если Бавария не выкупит его контракт

12:48 38 Читати українською
Хамес может оказаться в Ювентусе, если Бавария не выкупит его контракт
Хамес Родригес / Reuters

Атакующий полузащитник мюнхенской Баварии Хамес Родригес, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, может стать игроком туринского Ювентуса.

Туринцы готовы вступить в борьбу за лучшего бомбардира ЧМ-2014, сообщает Football Italia.

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Хамес вероятно покинет немецкий чемпионат, поскольку Бавария не готова заплатить за него 42 млн евро мадридскому Реалу. Колумбиец проводит второй сезон за "ротен" на правах аренды.

Интерес Юве, по данным итальянской прессы, возник из-за агента Родригеса Жорже Мендеша. Он якобы вел переговоры с туринцами о переходе другого своего клиента и напомнил об атакующем полузащитнике Баварии.

Ранее сообщалось, что Хамес может вернуться в Реал – болельщики "сливочных" поддерживают возвращение хавбека.

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