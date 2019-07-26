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Хаджибегич возглавил сборную Черногории

11:25 20 Читати українською
Хаджибегич возглавил сборную Черногории
Фарук Хаджибегич / VDNPQR

Бывший защитник сборной Югославии Фарук Хаджибегич стал новым наставником черногорской национальной команды.

61-летний специалист – новый главный тренер сборной Черногории. Об этом сообщает официальный сайт Черногорского футбольного союза.

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Хаджибегич подписал контракт с балканской командой до конца 2020 года. На этом посту он сменил Любишу Тумбаковича, уволенного из-за отказа играть против сборной Косово по политическим мотивам. "Храбрые соколы" пока занимают предпоследнее место в группе A отбора к Евро-2020, набрав всего 2 очка в четырех матчах.

Фарук Хаджибегич ранее возглавлял ряд французских и турецких клубов, а в 1999 году работал со сборной Боснии и Герцеговины. Ближайший матч черногорцы проведут 10 сентября против команды Чехии.

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Фарук Хаджибегич Фарук Хаджибегич Черногория Черногория Евро-2020
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