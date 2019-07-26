Хаджибегіч очолив збірну Чорногорії

Колишній оборонець збірної Югославії Фарук Хаджибегіч став новим керманичем чорногорської національної команди.

61-річний фахівець – новий головний тренер збірної Чорногорії. Про це повідомляє офіційний сайт Чорногорського футбольного союзу.

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Хаджибегіч підписав контракт із балканською командою до кінця 2020 року. На цій посаді він змінив Любішу Тумбаковіча, звільненого через відмову грати проти збірної Косова з політичних мотивів. "Хоробрі соколи" наразі посідають передостаннє місце в групі A відбору до Євро-2020, набравши лише 2 очки в чотирьох матчах.

Фарук Хаджибегіч раніше працював із низкою французьких і турецьких клубів, а в 1999 році працював зі збірною Боснії і Герцеговини. Найближчий матч чорногорці проведуть 10 вересня проти команди Чехії.