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Хаджибегіч очолив збірну Чорногорії

11:17 32 Читать на русском
Хаджибегіч очолив збірну Чорногорії
Фарук Хаджибегіч / VDNPQR

Колишній оборонець збірної Югославії Фарук Хаджибегіч став новим керманичем чорногорської національної команди.

61-річний фахівець – новий головний тренер збірної Чорногорії. Про це повідомляє офіційний сайт Чорногорського футбольного союзу.

Сербія офіційно призначила Тумбаковіча, якого зі скандалом вигнали зі збірної Чорногорії

Хаджибегіч підписав контракт із балканською командою до кінця 2020 року. На цій посаді він змінив Любішу Тумбаковіча, звільненого через відмову грати проти збірної Косова з політичних мотивів. "Хоробрі соколи" наразі посідають передостаннє місце в групі A відбору до Євро-2020, набравши лише 2 очки в чотирьох матчах.

Фарук Хаджибегіч раніше працював із низкою французьких і турецьких клубів, а в 1999 році працював зі збірною Боснії і Герцеговини. Найближчий матч чорногорці проведуть 10 вересня проти команди Чехії.

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