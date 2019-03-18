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Хадсон-Одой получил дебютный вызов в сборную Англии – форварду всего 18 лет

21:35 24 Читати українською
Хадсон-Одой получил дебютный вызов в сборную Англии – форварду всего 18 лет
Каллум Хадсон-Одой / Фото ThreeLions

Форвард Челси Каллум Хадсон-Одой сможет впервые одеть футболку главной команды "трех львов".

 

Главный тренер сборной Англии Саутгейт вызвал Каллума в национальную команду, сообщает официальный твиттер команды.

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Хадсон-Одой ранее получал вызовы только в молодежку Англии – это дебют для 18-летнего нападающего Челси.

Юный талант готовиться со своими более опытными партнерами к отборочным матчам Евро-2020 против Чехии (22 марта) и Черногории (25 марта).

В текущем сезоне АПЛ Хадсон-одой провел 6 матчей.

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Теги
Англия Англия Евро-2020 Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой Англия - Чехия
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