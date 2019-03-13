Райс получил дебютный вызов в сборную Англии – ранее он выступал за Ирландию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявил заявку национальной команды на матчи квалификации к Евро-2020 против сборных Чехии и Черногории.

Вратари: Джек Батленд, Том Хитон, Джордан Пикфорд

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Бен Чилвел, Майкл Кин, Харри Магуайр, Дэнни Роуз, Люк Шоу, Джон Стоунз, Джеймс Тарковски, Киран Триппьер, Кайл Уокер, Деклан Райс.

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Полузащитники: Росс Баркли, Деле Алли, Фабиан Делф, Эрик Дайер, Джордан Хендерсон, Рубен Лофтус-Чик.

Нападающие: Харри Кейн, Маркус Рашфорд, Джейдон Санчо, Рахим Стерлинг, Каллум Уилсон.

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Заметим, что свой дебютный вызов в сборную Англии получил 20-летний защитник Деклан Райс. Футболист родился в Англии, но имеет ирландские корни и выступал за сборные Ирландии различных возрастов, также провел 3 матча за главную команду в товарищеских матчах. Недавно ФИФА разрешила Райсу играть за сборную Англии, беря во внимание неофициальный статус этих встреч.