Хадсон-Одой отримав дебютний виклик у збірну Англії – форварду лише 18 років

Форвард Челсі Каллум Хадсон-Одой зможе вперше одягнути футболку головної команди "трьох левів".

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт викликав Каллума до табору національної команди, повідомляє офіційний твіттер команди.

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Хадсон-Одой раніше отримував виклики лише у молодіжку Англії, тому це дебют для 18-річного нападника Челсі.

Юний талант готуватиметься із своїми досвідченішими партнерами до відбіркових матчів Євро-2020 проти Чехії (22 березня) та Чорногорії (25 березня).

В поточному сезоні АПЛ Хадсон-Одой провів 6 матчів.

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