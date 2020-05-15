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Хацкевич вийшов у російську еліту кабінетним рішенням – його клуб не грав у РПЛ 16 років

14:43 233 Читать на русском
Хацкевич вийшов у російську еліту кабінетним рішенням – його клуб не грав у РПЛ 16 років
Олександр Хацкевич / фото: ФК Динамо Київ

Екс-тренер Динамо Олександр Хацкевич дуже вдало залетів у російський футбол.

Чемпіонат Росії 2019/20 серед клубів ФНЛ більше не поновиться, інформує Twitter тамтешнього футбольного союзу. Сезон оголосили завершеним, а першим двом клубам вручать путівки в елітний дивізіон, який все ж дограють за спортивним принципом.

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Підсумки сезону зафіксовані відповідно до турнірної таблиці на момент зупинки змагань – 17 березня. Лідером ФНЛ залишився Ротор, де працює головним тренером Олександр Хацкевич.

Білоруський фахівець очолив команду в грудні та встиг вивести її лише на два матчі чемпіонату. Це серйозний успіх для Ротора – волгоградці не грали у вищому дивізіоні 16 років.

Другу путівку в РПЛ отримають Хімкі, за які виступає українець Артем Полярус.

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Теги
коронавірус Артем Полярус Артем Полярус Росія Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Ротор Ротор
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