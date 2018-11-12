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Хацкевич стал лучшим тренером 15-го тура УПЛ

12:29 20 Читати українською
Хацкевич стал лучшим тренером 15-го тура УПЛ
Александр Хацкевич / фото: Футбол 24

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера 15-го тура Премьер-лиги.

Наставник Динамо Александр Хацкевич признан лучшим тренером 15-го тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

"Людям нужна только сенсация, будто придет волшебник, и все изменится", – Суркис публично поддержал Хацкевича

В домашнем матче Динамо крупно победило Мариуполь и сохранило второе место в турнирной таблице. Средний балл белорусского специалиста за 15-й тур – 4,8.

Отметим, что хавбек Динамо Николай Шапаренко признан лучшим игроком текущего тура.

Шахтар та Динамо – поза конкуренцією, черговий шедевр Шведа привів його у збірну України – підсумки 15 туру УПЛ

Теги
Динамо Киев Динамо Киев Александр Хацкевич Александр Хацкевич Всеукраинское объединение тренеров по футболу УПЛ
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