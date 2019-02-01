Хацкевич четко объяснил, почему Калитвинцев не смог заиграть в Динамо

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич рассказал, почему экс-полузащитник киевлян Владислав Калитвинцев так и не смог заиграть в клубе.

"Владислава я помню, когда еще работал в дубле Динамо. У него много хороших качеств: скорость, левая нога, последний пас. Если взять статистику его выступлений во время аренды в Заре, он играл довольно удачно, и стабильно.

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Но после каждого очередного возвращения в Динамо, у него возникали проблемы со здоровьем. Не могу сказать, почему так происходило, но парень такого отношения судьбы не заслуживает. У этого футболиста есть те качества, за которые можно зацепиться.

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Когда я пришел в Динамо, я сказал президенту и ему, что хотелось бы еще на год продлить с ним контракт и посмотреть, как будет дальше. Я в Калитвинцеве видел того футболиста, который мог закрыть позицию флангового полузащитника, с которой у нас были проблемы", – сказал Хацкевич в интервью Dynamo.kiev.ua.