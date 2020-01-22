Русин: Я очень ждал, когда Хацкевич покинет Динамо

Нападающий Динамо Назарий Русин не скрывает своих непростых отношений с бывшим главным тренером киевлян Александром Хацкевичем.

"Я очень ждал его ухода из клуба. Хотя Денис Бойко мне потом объяснил, что я поступил очень некрасиво. Но я все равно не жалею. Я тогда играл в Заре, и понимал, что теперь смогу вернуться домой, в Динамо.

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Если бы Хацкевич остался, я бы и летом ушел в аренду, я бы не играл при нем. Спрашивал как-то у Олега Романовича Лужного, зависит ли в этой ситуации что-то от меня. Он сказал – "Нет, ты ничего не изменишь, он тебя не видит. Играть не будешь".

Я много разговаривал с Игорем Михайловичем Суркисом, он сказал, что не желает меня отпускать, потому что верит в мой талант и хочет, чтобы я играл в его команде. Когда купили Родригеса, меня согласились отпустить в аренду", – заявил Русин в интервью SportArenaTV.

Напомним, Хацкевич был уволен с поста главного тренера Динамо в августе этого года. Недавно белорусский специалист подписал контракт с Ротором, который играет в российской ФНЛ.

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