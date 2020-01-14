Хачериди провел первую тренировку после вступления в силу контракта с Динамо Брест

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди приступил к тренировкам со своей новой командой.

Основная команда брестского Динамо, выйдя из отпуска, приступила к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Динамо огласило список игроков, которые отправятся на первый сбор – несколько исполнителей вне состава

Обновленный тренерский штаб провел организационную встречу, на которой команде были представлены новички: украинец Евгений Хачериди, белорусы Евгений Шевченко и Кирилл Печенин и албанец Элис Бакай, известный по выступлениям в одесском Черноморце. Впоследствии футболисты провели сокращенное занятие на поле: после традиционной пробежки и нескольких упражнений игроки разделились на "квадраты". В конце тренировки динамовцы сыграли мини-матч.

В дальнейших планах команды – медицинское обследование в Минске и первый предсезонный тренировочный сбор в Турции, на который команда вылетит 20 января.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?