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Хачериди провел первую тренировку после вступления в силу контракта с Динамо Брест

14 января 19:35 238 Читати українською
Хачериди провел первую тренировку после вступления в силу контракта с Динамо Брест
Евгений Хачериди / ФК Динамо Брест

Экс-защитник сборной Украины и киевского Динамо Евгений Хачериди приступил к тренировкам со своей новой командой.

Основная команда брестского Динамо, выйдя из отпуска, приступила к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

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Обновленный тренерский штаб провел организационную встречу, на которой команде были представлены новички: украинец Евгений Хачериди, белорусы Евгений Шевченко и Кирилл Печенин и албанец Элис Бакай, известный по выступлениям в одесском Черноморце. Впоследствии футболисты провели сокращенное занятие на поле: после традиционной пробежки и нескольких упражнений игроки разделились на "квадраты". В конце тренировки динамовцы сыграли мини-матч.

В дальнейших планах команды – медицинское обследование в Минске и первый предсезонный тренировочный сбор в Турции, на который команда вылетит 20 января.

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